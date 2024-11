Logan był inspiracją dla Avengers: Koniec gry. Kevin Feige zdradza szczegóły

fot. Marvel Studios

Chociaż Deadpool & Wolverine przywrócił Hugh Jackmana do roli jednego z dwóch tytułowych bohaterów, to fani pamiętają wzruszające zakończenie przygód tej postaci z Logana z 2017 roku. Dwa lata później równie heroiczny i emocjonalny koniec spotkał Iron Mana Roberta Downey Jr., choć i ten powróci w Kinowym Uniwersum Marvela, tym razem jako złoczyńca Dr. Doom.

Niedawno na Disney+ pojawił się film dokumentalny o powstawaniu Deadpool & Wolverine. W Assembled: The Making of Deadpool & Wolverine wypowiedział się m.in. Kevin Feige, który przyznał, że śmierć Wolverine'a w Loganie stanowiła bezpośrednią inspirację dla losu Tony'ego Starka w MCU.

Zawsze mówiłem o tym, że Hugh miał jedno z najlepszych zakończeń dla fikcyjnej postaci. Sam mu powiedziałem, że to, co osiągnął przy Loganie było niesamowite. Do tego właśnie dążyliśmy z Robertem Downey Jr. w Avengers: Koniec gry. Tej niezwykłej, ikonicznej postaci chcieliśmy dać takie samo zakończenie.

