Pierwsza taka rola w karierze Sydney Sweeney. Zagra "żeńską wersję Rocky'ego"

HBO

Reklama

Prestiżowy portal Deadline donosi, że Sydney Sweeney dostała nową rolę. Aktorka po udanym rom-comie Tylko nie ty i horrorze Niepokalana po raz kolejny spróbuje sił w niezgłębionym przez siebie wcześniej gatunku. Tym razem padło na film biograficzny, w którym zagra znaną bokserkę Christy Martin. Wydaje się to idealnym wyborem dla artystki, która prywatnie interesuje się boksem i MMA, trenowała także kickboxing.

Film o Christy Martin - informacje

Na razie nowy projekt Sydney Sweeney nie jest zatytułowany. Wiemy jednak, że twórcą jest David Michôd, który ma na koncie takie produkcje jak Królestwo zwierząt, Paragraf 22 czy Król. Scenariusz napisali Mirrah Foulkes i Michôd. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią 2024 roku.

Fabuła przedstawi historię Christy Martin, a dokładnie jej drogę do stania się znaną bokserką w czasach, w których kobietom wciąż nie było łatwo w świecie profesjonalnego sportu. Producenci zapowiedzieli, że możemy spodziewać się "żeńskiej wersji Rocky'ego". Warto też odnotować, że sama Christy Martin pomaga przy projekcie.

Sydney Sweeney o swojej nowej roli

Sydney Sweeney zapowiedziała:

Christy Martin nie tylko przyczyniła się do legitymizacji kobiecego boksu, ale także przezwyciężyła stereotypy dotyczące płci i walczyła z przemocą emocjonalną, fizyczną i finansową. Pasjonuję się światem walki. Historia Christy rzuca światło na jej niesamowitą drogę na szczyt, pokazując jednocześnie, co dzieje się za kulisami sławy. Czuję się w obowiązku, by opowiedzieć historię kobiety, która stawiła czoła tak wielkim przeciwnościom losu i nie pozwoliła, by ją pokonały. Jest to mocna i emocjonalna opowieść.

Jeśli chcecie poczytać więcej o pasjach aktorki, zapraszamy do tekstu Sydney Sweeney to nie "głupia blondynka z dużym biustem". Pasja do motoryzacji, 5-letni plan na karierę i żelazna konsekwencja, a jeśli ciekawią was przemyślenia na temat jej najnowszej komedii romantycznej, polecamy Tylko nie ty przywraca wiarę w komedie romantyczne. Koniec z rewatchami, czas na rom-comowy renesans.

Najlepsze biograficzne filmy muzyczne - ranking

A jeśli interesują was filmy biograficzne, na pewno zaciekawi was to zestawienie Rotten Tomatoes: