The Outer Worlds 2 - zwiastun z rozgrywką. Twórcy Fallout: New Vegas ponownie zabiorą graczy w kosmos

fot. Xbox Game Studios

Na The Game Awards mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun The Outer Worlds 2. W sequelu ciepło przyjętej produkcji z 2019 roku trafimy do Arkadii, zupełnie nowej kolonii, która jest ojczyzną technologii napędu pomostowego. Gracze wcielą się w agentów Ziemskiego Dyrektoriatu, którzy będą starali się odkryć źródło tajemniczych szczelin stanowiących zagrożenie dla całej galaktyki. Zabawa w dalszym ciągu ma oferować sporo swobody, zarówno jeśli chodzi o tworzenie i kształtowanie postaci, jak i wybory mające wpływ na przebieg całej historii.

Wyjawiono również, że premiera The Outer Worlds 2 odbędzie się w 2025 roku.

The Outer Worlds 2 - zwiastun

Warto również przypomnieć, że już 17 grudnia zadebiutuje odcinek antologii Ukryty poziom, który inspirowany jest The Outer Worlds. Ma on przedstawić krótką historię, której akcja ma miejsce pomiędzy pierwszą i drugą odsłoną.