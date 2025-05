Kim jest tajemniczy złoczyńca z Supermana? To może być wielki plot twist

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

James Gunn przy tworzeniu nowego Supermana czerpał wiele inspiracji z komiksów, ale dodał do tego swój własny styl charakterystyczny dla jego produkcji, a także kilka nowości. Jedną z nich jest tak zwany Hammer of Boravia, czyli złoczyńca widziany w materiałach promocyjnych, który walczy z Człowiekiem ze stali w Metropolis. Tylko kim on jest? Na to pytanie może odpowiedzieć plotka lub teoria fanów.

Ważnym motywem w nadchodzącym Supermanie będzie kwestia niechęci społeczeństwa do Syna Kryptonu, który może nie jest nowym superbohaterem, ale nadal szeroki świat dopiero go poznaje. Ze zwiastunów może założyć, że Hammer of Boravia pojawi się w Metropolis w ramach odwetu za działania Supermana w kraju tego pierwszego. Internetowe przecieki sugerowały, że za nowym złoczyńcą stoi Lex Luthor i nowa plotka zdaje się to potwierdzać. Nie przeczy też temu teoria, która wskazuje innego potencjalnego kandydata do roli tej oryginalnej postaci.

Hammer of Boravia w walce z Supermanem używa lasera z oczu, co jest charakterystyczne dla Kryptończyków. To jest podstawą i dla teorii i dla plotki. Teoria mówi, że pod opasłą zbroją nowego złoczyńcy znajduje się Supergirl w wersji Milly Alcock, która została złapana przez Luthora po rozbiciu na Ziemi. To łączyłoby się z doniesieniami, że ta postać pojawi się w filmie.

Z kolei plotka wskazuje innego podejrzanego. Daniel Richtman, czyli informator, którego doniesienia często się sprawdzały, w przeszłości zasugerował, że Hammer of Boravia to tak naprawdę Ultraman, którego udział w filmie został potwierdzony. Przypomnijmy, że Ultraman to w komiksach zła wersja Supermana z alternatywnego uniwersum. W niektórych interpretacjach poszczególne rodzaje kryptonitu go nie osłabiały, ale wzmacniały, przez co widział też inne uniwersa. Plotka Richtmana została niedawno potwierdzona przez innego scoopera - MyTimeToShineHello. W tym filmie miałby on być po prostu złym klonem Supermana stworzonym przez Lexa Luthora. Oznacza to, że na jakimś etapie zmieni on kostium.

Trzeba też brać pod uwagę, że James Gunn może zaczerpnąć inspiracje z różnych postaci, które w ten czy inny sposób przypominają Supermana - na przykład wspomnianego Ultramana czy Bizzaro. Z kolei figurka Ultramana i kolor kostiumu może budzić skojarzenia z Parasitem.

