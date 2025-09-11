Christy - to będzie przełomowa rola Sydney Sweeney? Aktorka jest nie do poznania w nowym zwiastunie
W sieci zadebiutował zwiastun filmu biograficznego Christy, w którym główną rolę gra Sydney Sweeney, która miesiącami przygotowywała się do tego występu. Czy to będzie przełom w jej karierze?
Sydney Sweeney, młoda gwiazda Hollywood, która zasłynęła z roli w Euforii, następnie wybierając kilka ciekawych, ale nie przełomowych do tej pory, projektów ma szansę na przekonanie do swojego talentu szerokiej publiczności. Christy to produkcja, do której aktorka przygotowywała się miesiącami i przeszła ogromną metamorfozę, aby jak najlepiej oddać jedną z najsłynniejszych kobiecych pięściarek w historii tego sportu.
Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera
Jej film zadebiutował w trakcie festiwalu filmowego w Toronto, a oficjalna premiera w USA jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku.
Christy - co wiadomo o filmie?
Projekt będzie filmem biograficznym opowiadającym o życiu najlepszej bokserki zawodowej lat 90. - Christy Martin. Fabuła prześledzi jej drogę do sławy, a także zmagania z problemami osobistymi kobiety poza ringiem.
Główną rolę zagra Sydney Sweeney, która w ramach przygotowania przybrała na masie około 13 kilogramów i zaczęła trenować siłowo. Obok niej w obsadzie znaleźli się Ben Foster (jako James Martin), Merritt Weaver, Katy O’Brien, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman oraz Tony Cavalero.
Autorami scenariusza są Mirrah Foulkes i David Michôd - ten drugi odpowiada także za reżyserię projektu.
Źródło: deadline.com
