Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera

Fred Armisen w The Tonight Show​ potwierdził, że powstanie spin-off hitu Wednesday​.
Paulina Guz
Tagi:  wednesday 
netflix
Wednesday fot. materiały prasowe
Fred Armisen, który na ekranie wciela się w wujka Festera, potwierdził w programie The Tonight Show, że trwają prace nad spin-offem Wednesday, poświęconym jego bohaterowi. Dodał, że w projekt po raz kolejny jest zaangażowany Tim Burton. Niestety, nie zdradził więcej szczegółów. Ma to jednak sens, ponieważ tytuł jest prawdopodobnie na bardzo wczesnym etapie produkcji.

Podsumowując, głównym bohaterem spin-offu Wednesday będzie wujek Fester, którego gra Fred Armisen, a w gronie producentów będzie Tim Burton. Nie wiemy, o czym będzie opowiadać fabuła. Pełen wywiad z aktorem znajdziecie poniżej:

Czy 2. sezon Wednesday dorówna pierwszemu?

1. sezon Wednesday nadal jest najczęściej oglądanym serialem anglojęzycznym w Netflixie. 2. miejsce zajmuje Adolescence, a podium zamyka 4. sezon Stranger Things. Na razie nie wiadomo, czy kontynuacji Wednesday uda się w ogóle wejść do TOP 10 najpopularniejszych seriali w serwisie wszech czasów. Na razie zbiera gorsze wyniki niż 1. sezon.

Wielu widzów zwraca uwagę na fakt, że trzyletnia przerwa mogła zniechęcić część fanów, szczególnie że mówimy o produkcji młodzieżowej, w której obsada starzeje się o wiele szybciej niż bohaterowie. Nie da się jednak ukryć, że sama marka Wednesday stała się bardzo rozpoznawalna i spin-off może zainteresować wiele osób. Co sądzicie? 

Źródło: bloody-disgusting.com, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Paulina Guz
