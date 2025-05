Wyczekiwana reedycja książki Tolkiena już dostępna

Prószyński i S-ka

J.R.R. Tolkien był nie tylko pisarzem fantasy i twórcą Śródziemia, ale także - a może przede wszystkim - naukowcem i filologiem zajmującym się m.in. literaturą staroangielską. Jego fascynację językiem widać w całej twórczości.

I właśnie echa tej fascynacji J.R.R. Tolkiena widać we wznowionej dziś przez wydawnictwo Prószyński i S-ka książce. Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Pan Orfeo zawiera trzy średniowieczne poematy w tłumaczeniu i z komentarzami J.R.R. Tolkiena. Przekłady Tolkiena w pełni oddają rytm, a także aliterację oryginału i towarzyszą polskiemu tłumaczeniu.

Książka Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Pan Orfeo została wydana w twardej oprawie i liczy 408 stron.

Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Pan Orfeo - opis i okładka książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Pan Gawen i Zielony Rycerz oraz Perła to dwa poematy autorstwa nieznanego artysty. Pierwszy z nich, ocalały w jednym tylko manuskrypcie, stał się jedną z najbardziej znanych legend arturiańskich. To romans rycerski, którego bohaterem jest rycerz Okrągłego Stołu, Gawen. Bohater przyjmuje niezwykłe wyzwanie Zielonego Rycerza i aby mu sprostać, musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, przede wszystkim zaś z samym sobą. To pełna życia i barw opowieść rycerska, a jednocześnie traktat filozoficzny, moralny i religijny.

Perła jest z pozoru średniowieczną elegią, jednak – podobnie jak Pan Gawen i Zielony Rycerz – również stanowi głęboką przypowieść z subtelnymi i skomplikowanymi rozważaniami, przede wszystkim religijnymi.

Pan Orfeo to romans, należący do wcześniejszej i odmiennej tradycji literackiej, średniowieczna wersja greckiej opowieści o Orfeuszu i Eurydyce z elementami celtyckiego folkloru.