Sylvester Stallone po 12 latach odchodzi z Niezniszczalnych. Kto przejmie jego dziedzictwo?

Sylvester Stallone potwierdził, że po 12 latach odchodzi z franczyzy Niezniszczalnych. Ogłosił to przez opublikowany na Instagramie film, w którym chodzi po planie Niezniszczalnych 4 w ostatnim dniu zdjęć. Czyni to produkcję ostatnią z serii, w której aktor weźmie udział. Stwierdził, że odejście ma słodko-gorzki posmak, ale jest gotowy przekazać pałeczkę koledze z planu, którym jest Jason Statham. Aktor zakończył to słowami, że jest gotowy na następne wyzwanie. Choć aktualnie jest powiązany z takimi tytułami jak Little America i Samaritan, to nie sprecyzował, o który projekt mu chodzi.

Poniżej można obejrzeć filmik, w którym ogłasza swoje odejście z franczyzy.

W Niezniszczalnych 4 Sylvester Stallone powraca do roli Barneya Rossa, przywódcy elitarnej grupy najemników, od których wzięła się nazwa serii. Za reżyserię produkcji odpowiada Scott Waugh. W obsadzie pojawią się między innymi tacy aktorzy jak: Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Megan Fox, Andy Garcia i 50 Cent.

Sylvester Stallone reżyserował Niezniszczalnych z 2010 roku, jest też autorem scenariusza do trzech pierwszych filmów z serii.