Science fiction 2024 - wybraliśmy najlepsze i najgorsze filmy i seriale. Perełki i okrutne gnioty

materiały prasowe

Reklama

Czy 2024 rok zostanie zapamiętany jako dobry okres dla gatunku science fiction? No cóż, mamy na tym polu sporo wątpliwości. Owszem, utrzymane w tej konwencji filmy i seriale potrafiły wlać w nas majestatyczne uniesienia (Diuna: Część druga), wzruszyć do łez (Dziki robot) czy zafundować kompletną jazdę bez trzymanki (Fallout), ale gros produkcji - z jednymi z najgłośniejszych z nich na czele - okazało się całkowitym rozczarowaniem, by przywołać przypadki Akolity, Borderlands, Kravena Łowcy i Madame Web.

Najwyższy już czas, abyśmy przedstawili Wam naszym zdaniem najlepsze i najgorsze filmy science fiction 2024, jak również te seriale należące do wspomnianego gatunku, które nas ujęły; w tym drugim przypadku tradycyjnie odpuszczamy wybór najsłabszych.

Jak co roku mieliśmy duży problem z odpowiednim przystosowaniem definicji konwencji sci-fi do potrzeb naszego rankingu. Trudności rodzi to, na ile w danej historii gatunek ten dominuje, a na ile "dzieli ekran" z elementami fantasy, speculative fiction i jeszcze innymi. Koniec końców zadecydowaliśmy o indywidualnym podejściu do poszczególnych tytułów, odrzucając m.in. wykorzystujące sci-fi tylko w pewnej mierze Substancję czy Biedne istoty.

Zobacz także: Najgorsze filmy 2024. Rekordowa ilość paździerzy. Za sprawą TYCH obrazów kino superbohaterskie sięgnęło dna

Filmy science fiction 2024 - ranking najlepszych i najgorszych tytułów

Najlepsze seriale sci-fi 2024 w ocenie redakcji naEKRANIE.pl [TOP20]

Dla przypomnienia - tak prezentował się nasz zeszłoroczny ranking filmowy:

Najgorsze i najlepsze filmy science fiction 2023 roku