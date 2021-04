Rocky 4 - Sylvester Stallone ujawnił tytuł reżyserskiej wersji filmu. Pokazał też teaser dokumentu

W 2020 roku Sylvester Stallone poinformował swoich fanów, że szykuje reżyserską wersję swojego filmu z 1985 roku - Rocky 4. Ostatnio aktor i reżyser postanowił za pośrednictwem Instagrama zapoznać obserwatorów z nowymi informacjami dotyczącymi projektu. Stallone zdradził tytuł nowej, reżyserskiej wersji, który brzmieć będzie Rocky Vs Drago - The Ultimate Director's Cut.

Sylvester Stallone ogłosił również, że filmowi Rocky Vs Drago - The Ultimate Director's Cut towarzyszyć będzie dokument ukazujący kulisy powstawania filmu, zatytułowany Keep Punching: The Present Meets the Past. Reżyser opublikował w mediach społecznościowych krótkie wideo, zdradzające, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej produkcji. Udostępniony przez filmowca film możecie obejrzeć poniżej.

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy Rocky Vs Drago - The Ultimate Director's Cut ujrzy światło dziennie, najprawdopodobniej będzie to jednak jeszcze w 2021 roku.