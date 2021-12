Sylwester w Gardens by Fort. Tego dobra słowa nie opiszą

fot. materiały organizatora Sylwestra

Restauracja Gardens by Fort to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, które w wyjątkowej, industrialnej przestrzeni wypełnionej zielenią serwuje swoim gościom autorską kuchnię. Miejsce zlokalizowane w Forcie Mokotów (przy ulicy Racławickiej 99) pozwala na odnalezienie wewnętrznej równowagi i spokoju.

Sylwester 2021 w Gardens by Fort

Chcecie pożegnać ten rok w wyjątkowym miejscu? Zespół Gardens by Fort zatroszczą się o to, byście spędzili u nich wspaniałe chwile, o których długo nie zapomnicie. Kamil Rabczyński, szef kuchni, przygotował specjalne menu, dzięki któremu odbędziecie kulinarną podróż po krajach większości kontynentów.

Pomysł na menu sylwestrowe narodził się w odniesieniu do pandemii oraz braku możliwości podróżowania. Chcielibyśmy za pomocą dań, które będziemy serwować, zabrać naszych gości w podróż po różnych zakątkach świata, dając im możliwość choć na krótką chwilę przenieść się np. do Peru czy Francji. Stawiamy na autentyczność smaków i aromatów poszczególnych państw, dlatego każda z pozycji jest tak skomponowana, żeby w jak największym stopniu oddać to, czym dany kraj się wyróżnia - podkreśla szef kuchni.

Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie Małgorzata Skrzyniarz. Piosenkarka w akompaniamencie gitary wykona najbardziej znane hity muzyki popularnej. Będzie dbać o dobrą zabawę gości od 20:00 do 1:00 w nocy. Muzyczne doznania zostaną dopełnione instrumentami perkusyjnymi, które Małgorzata ma zawsze „pod ręką”. Wszystko po to, aby wykonywane utwory nabrały jeszcze większego smaku i charakteru.

Rezerwacji na ten niezapomniany wieczór można dokonać wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Przy rezerwacji stolika obowiązuje zadatek w wysokości 100 zł brutto od osoby, który jest do wykorzystania w całości podczas wydarzenia.

Sylwester w tym miejscu to nie tylko gwarancja dobrej zabawy, wyjątkowego jedzenia i niezapomnianych wspomnień. To noc, podczas której można spełniać marzenia i popatrzeć w przyszłość z dozą nieokiełznanego optymizmu. Jesteśmy pewni, że Gardens by Fort spotęguje te pozytywne emocje. Długo o nich nie zapomnicie!

Gardens by Fort

Kuchnia nie tylko dla fanów Avengers

W restauracji Gardens by Fort na gości czekają dania kuchni międzynarodowej inspirowanej różnymi zakątkami świata, głównie Azją. Kamil Rabczyński, szef kuchni, dba o podniebienia odwiedzających restaurację – proponuje im ciekawe i urozmaicone menu. Z autorskich przystawek poleca m.in. tatar z tuńczyka z kawiorem z marakui oraz bao z kaczką, a z dań głównych przegrzebki z boczniaka i jagnięcinę. Jeśli będziecie mieć ochotę na deser, zamówcie nowo wprowadzone jesienne jabłko w trzech odsłonach (do wyboru jabłko prażone; karmelizowane jabłko ze śliwką; mini tarta tatin z kremem waniliowym i miętową żelką) czy parfait z karmelem i czekoladą. W restauracji serwowane są także autorskie drinki, które zaskakują nie tylko kompozycją smaków, ale również sposobem podania.

Przestrzeń jak z filmu

Restauracja Gardens by Fort z pewnością spodoba się miłośnikom wnętrz z charakterem. Budynek stanowi część Fortu Mokotów, który został wybudowany jako element carskich fortyfikacji, a dziś jest zieloną enklawą w sercu Mokotowa. Wnętrze restauracji utrzymano w stylu industrialnym. Możemy tam znaleźć dużo metalu, drewna, szkła, a także ceglane ściany, które tworzą niepowtarzalny klimat. Nie zapominajmy też o fakcie, że jest tutaj dużo roślin, co nadaje temu miejscu charakteru i sprawia, że przyjemność z przebywania tutaj jest bezcenna.