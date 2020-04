Synowie Anarchii - twórca serialu wyjawia swoje plany na kolejne spin-offy

Synowie Anarchii przez swoje 7. sezonów stali się serialem kultowym, z ogromną rzeszą fanów. Historia tytułowego klubu motocyklowego doczekała się również spin-offu w postaci produkcji Mayans MC. Za obydwa projekty odpowiadał Kurt Sutter. Jednak z tego drugiego został w zeszłym roku zwolniony przez stację FX. Twórca zdradził na Twitterze w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów, że miał plan na cztery produkcje w tym świecie. Chodzi tutaj o oryginalną serię, Mayans MC oraz seriale First Nine i Sam Crow.

First Nine miałoby dziać się przed wydarzeniami z Synów Anarchii i opowiadać o dziewięciu założycielach klubu, którzy zrobili to po odbyciu służby w Wietnamie. W serialu zobaczylibyśmy zatem młodsze wersje Johna Tellera i Claya Morrowa. Natomiast Sam Crow to produkcja o losach synów Jaxa, Abelu i Thomasie, po wydarzeniach z oryginalnej serii. Nie wiadomo jednak czy któraś z tych dwóch produkcji dojdzie do skutku ze względu na zwolnienie Suttera.