Szczegóły nowego Jurassic World! To ma być świeżość, nowe otwarcie i odrodzenie serii

fot. Vanity Fair

Reklama

Vanity Fair opublikowało obszerny raport na temat filmu Jurassic World: Odrodzenie. Dzień przed pierwszym zwiastunem twórcy odsłaniają karty i poznajemy pierwsze oficjalne szczegóły fabuły. Czy rzeczywiście będzie to kompletnie nowe otwarcie dla serii? Świeżość, której ona potrzebuje?

Jurassic World: Odrodzenie - szczegóły fabuły

Producenci serii Frank Marshall i Steven Spielberg, planują nową odsłonę, podjęli decyzję, że dinozaury muszą wywoływać strach i grozę. Ten pierwszy mówi otwarcie: efekty specjalne to dobre narzędzie, CGI daje dużo możliwości, ale jego zdaniem to sprawia, że filmowcy są leniwi, ponieważ wiedzą, że mogą pokazać wszystko.

- Jesteśmy w nowym miejscu, w którym nie wiesz, co czai się za rogiem. Masz inną dżunglę, więcej wody, wyższe góry. W tym miejscu wszystko wywołuje lęk.

Zgodnie z wcześniej opublikowanym opisem fabuły wiemy, że śledzimy członków oddziału ratunkowego. Udają się oni na wyspę, która leży nieopodal pierwszego laboratorium Parku Jurajskiego. Ich celem jest odzyskanie genetycznego materiału, który miałby być medycznym przełomem dla ludzkości. Firma należąca do postaci granej przez Ruperta Frienda dokonała odkrycia, które pozwoli wyleczyć choroby serca. Aby to osiągnąć, muszą pozyskać DNA trzech największych dinozaurów z lądu, morza i powietrza. Istnieją one tylko w tym miejscu.

Problem jest taki, że trzy dekady temu popełniono tutaj dużo błędów, a placówkę porzucono. Pozostałe tutaj dinozaury to nieudane rezultaty pracy naukowców. Przez ten czas bardzo urosły, rozwinęły się, a nieudane efekty prac genetycznych doprowadziły do mutacji. Producent Frank Marshall zapowiada, że te stworzenia na ekranie są oparte na prawdziwych dinozaurach, ale wyglądają trochę inaczej.

Gareth Edwards, który zachwycał wizualnym stylem w filmach Łotr 1 i Twórca, ale ma też doświadczenie z dużymi potworami dzięki filmom Monsters i Godzilla, inspirował się różnymi klasykami do tworzenia dinozaurów z mutacjami. Wśród inspiracji wymienia T-Rexa z pierwszego Parku Jurajskiego, Rancora z lochów Jabby w Powrocie Jedi oraz ksenomorfy H.R. Gigera z serii Obcy.

Sam filmowiec nie uważa jednak, że stworzenie przerażającego dinozaura było dla niego największym lękiem. Tym była próba stworzenia czegoś godnego Parku Jurajskiego z 1993 roku.

- Park Jurajski to horror ukryty w programie ochrony świadków. Większość ludzi tak nie postrzega tego filmu. Wszyscy oglądaliśmy go jako dzieciaki, ale sam byłem przerażony tym, co zobaczyłem. Kiedy po raz pierwszy w kinie zobaczyłem atak T-Rexa, pozostało mi to w głowie jako jedna z najlepiej wyreżyserowanych scen w historii kina. Poprzeczka jest więc wysoko zawieszona.

Scena z książki Michaela Crichtona w Jurassic World

David Koepp zapowiadał, że w tym filmie zobaczymy scenę, którą bardzo chciał pokazać w Parku Jurajskim, ale ostatecznie musieli ją wyciąć ze scenariusza. Dlatego podjął decyzję, że skoro po pierwszych dwóch częściach franczyzy może do niej powrócić, to ją wprowadzi. W książce doktor Grant z dwoma dzieciakami próbował przepłynąć staw na gumowym pontonie na tyle po cichu, by nie obudzić śpiącego tyranozaura. Nie udało im się i musieli wiosłować ile sił, by nie zginąć. Najpierw T-Rex szedł za nimi przez wodę, a potem zaczął płynąć jak krokodyl. Tak opisał to Crichton. Nie ujawniono, jak ta scena ma zostać wprowadzona do fabuły nowego filmu.

fot. Vanity Fair

Nowy świat Jurassic World

W nowej rzeczywistości, osadzonej po wydarzeniach poprzednich części, dinozaury nie są już popularne. Nikogo nie obchodzą, ponieważ stały się tylko kłopotem. Nikt nie chodzi do muzeum ani do zoo, w którym są przetrzymywane. Zaczynają chorować i umierać. Jednak wyspa, na której rozgrywa się akcja, leży niedaleko równika i panuje tam dla nich idealny klimat. W innych rejonach świata nie mogą normalnie długo żyć.

W centrum mamy Zorę Bennt (Scarlett Johansson), która przez większość swojej kariery była żołnierzem, a potem najemniczką w sektorze prywatnym. Dowodzi oddziałem. Sama aktorka przyznaje, że od dziecka jest fanką i za każdym razem, gdy usłyszała, że powstaje nowy film, naciskała na agentów, by wiedzieli, że jest chętna. W końcu się udało. Doszło do tego dzięki współpracy ze Stevenem Spielbergiem. Spotkała się z nim, by omówić wspólne projekty. W pewnym momencie Spielberg spytał ją, czy to prawda, że jest wielką fanką, a ona to potwierdziła. Tak narodził się temat projektu, a miesiąc później aktorka trzymała już scenariusz w ręku.

Jonathan Bailey sugeruje, że jego doktor Henry Loomis jest jakoś związany z doktorem Grantem z pierwszego filmu. Nie chce jednak zdradzić ich powiązania. Loomis jest paleontologiem. Mahershala Ali ma nadzieję, że jego postać Kincaida wzbudzi w widzach emocje.

Na koniec reżyser dodaje, że w pewnym sensie jego Odrodzenie jest miksem trzech klimatów z klasyków Spielberga: pierwszego Parku Jurajskiego, Indiany Jonesa i Szczęk. Mamy zobaczyć pewnego rodzaju odniesienia i inspiracje. Natomiast relacje pomiędzy postaciami mają przypominać te ze Szczęk.

Pierwszy zwiastun zadebiutuje 5 lutego 2025 roku. Premiera filmu odbędzie się w lipcu 2025 roku.