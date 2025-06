Nieoczywista komedia w końcu w Skyshowtime. To jeden z najlepszych filmów 2024 roku

fot. Midjourney/Adam Siennica

Thelma to jeden z najlepiej ocenianych filmów 2024 roku – aż 98% pozytywnych recenzji według Rotten Tomatoes. Widzowie również polubili tę produkcję, przyznając jej solidne 7/10 na portalu IMDb. To nieoczywista komedia z elementami kina akcji, w której główną bohaterkę gra 95-letnia June Squibb. Musicie to zobaczyć – film jest już dostępny na SkyShowtime.

Thelma – zwiastun

Starsza pani bierze broń i szuka zemsty? Czemu nie! Thelma to jednak coś więcej niż kolejny sensacyjny akcyjniak – to film z głębszym przesłaniem i oryginalnym podejściem do tematu. Będziecie zaskoczeni.

Thelma – opis fabuły

Historia skupia się na 93-letniej babci, która padła ofiarą oszusta i złodzieja. Mężczyzna zadzwonił do niej, udając jej wnuka (Fred Hechinger), i wyłudził dużą kwotę pieniędzy. Kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Uzbrojona w pistolet, rusza w drogę na skuterze – w towarzystwie przyjaciela (Richard Roundtree) – by odzyskać to, co jej się należy, i wymierzyć sprawiedliwość.

W obsadzie znaleźli się również Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer oraz Malcolm McDowell.