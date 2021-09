Szczera prawda - zdjęcia z serialu Netflixa. Kevin Hart i Wesley Snipes jako bracia

fot. Netflix

Szczera prawda to limitowany serial Netflixa. W rolach głównych występują Kevin Hart i Wesley Snipes, którzy wcielają się w braci pochodzących z Filadelfii. W obsadzie są również Tawny Newsome, Will Catlett, Paul Adelstein, Ash Santos, Lauren London, John Ales, Chris Diamantopoulos i Billy Zane. Produkcja opowiada o słynnym artyście, którego przystanek w trasie wywraca jego życie do góry nogami, gdy konsekwencje spędzonej z bratem nocy zaczynają zagrażać ruiną wszystkiego, co dotychczas osiągnął.

Kevin Hart, który znany jest występów w komediach, określa serial jako thriller. Tą rolą dramatyczną poszukiwał nowych wrażeń, żeby wykorzystać swój talent.

To była dla mnie okazja, by wyjść poza swoją normę i uczestniczyć w gatunku tego rzemiosła, do którego nigdy nie wyobrażałem sobie, że się do niego dostanę. Moja droga do tego typu roli była długa i chciałem mieć pewność, że jest to coś, co mogę zrobić i sprawić, by moi fani naprawdę w nią uwierzyli, szanowali i mówili: „Byliśmy świadkami, jak wypracował sobie drogę, żeby się tu znaleźć".

Aktor w swojej wypowiedzi odnosi się do ról w dramatach Ojcostwo i Spragnieni życia, które określił jako strategiczne w drodze do zagrania w Szczerej prawdzie.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z serialu. Na nich możemy zobaczyć głównych bohaterów.

Szczera prawda

Kevin Hart pełni też rolę producenta wykonawczego serialu wraz z Erikiem Newmanem (Narcos, Narcos: Mexico), który również napisał scenariusz do produkcji Netflixa.

Szczera prawda - premiera serialu 24 listopada 2021 roku.