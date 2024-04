Szogun - porównujecie 7. odcinek z Grą o tron? To błąd; były 2 inne, znane inspiracje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

7. odcinek serialu Szogun z całą pewnością zszokował wielu widzów. Przypomnijmy, że w tej odsłonie produkcji Toranaga został zdradzony przez swojego brata, Saekiego, który sprzymierzył się z Radą Regentów. Ten ostatni w finałowej scenie był bliski śmierci z rąk syna Toranagi, który ostatecznie zmarł w wyniku poślizgnięcia się i uderzenia głową o kamień. W sieci ekranowe wydarzenia często porównuje się z klimatem Czerwonego Wesela z Gry o tron; jak się teraz okazuje, zupełnie niesłusznie.

Współtwórca produkcji, Justin Marks, w wywiadzie z serwisem Decider wyjawił, że inspiracjami dla ostatniego odcinka Szoguna były dwa słynne filmy - W samo południe i Imperium kontratakuje:

Ten odcinek traktował o mgle, która wydaje się wszechobecna, o strachu i oczekiwaniu. Dla mnie to było bardziej W samo południe niż Czerwone Wesele. Drugą produkcją, którą solidnie przedyskutowaliśmy przed kręceniem, było Imperium kontratakuje. Scena z Miastem w Chmurach, w którym jest już Lando. Gdy byłem dzieckiem, wywarło to na mnie ogromny wpływ. Czułem to w kościach: coś jest nie tak, gdy tylko ta scena się zaczyna. Nie wiesz jednak, co jest nie tak, dopóki to się nie wydarzy. I wydaje mi się, że tak samo było z 7. odcinkiem Szoguna.

