Szogun 2 - powstaną kolejne odcinki? Showrunnerzy mają wątpliwości

Szogun szybko stał się nową sensacją wśród seriali telewizyjnych. Zarówno widzowie, jak i krytycy są zachwyceni akcją oraz elementami intrygi, które budzą skojarzenia z Grą o tron. Skoro serial stał się tak ogromnym hitem, czy istnieje szansa na jego wznowienie? Showrunnerzy nie wydają się przekonani.

Szogun 2 - showrunnerzy o potencjalnej kontynuacji

Chociaż Szogun radzi sobie kapitalnie w przyciąganiu widowni, należy zaznaczyć, że jest całkowicie oparty na powieści Jamesa Clavella. Ekipa produkcyjna od początku twierdziła, że pracują nad serialem limitowanym. Stąd 10-odcinkowa historia miała odtworzyć wydarzenia z książki i być zamkniętą całością. Z tego powodu Rachel Kondo oraz Justin Marks nie są nastawieni na tworzenie kolejnych odcinków. Showrunnerzy wytłumaczyli swoje stanowisko w rozmowie z The Hollywood Reporter.

- Doprowadziliśmy tę historię do końca książki i postawiliśmy kropkę na końcu zdania. Podoba nam się zakończenie tej powieści; był to jeden z powodów, dla których oboje wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić - i zakończyć - dokładnie w tym miejscu. To nie jest zwyczajny serial telewizyjny, w którym nie tylko bylibyśmy już w pokoju scenarzystów, lecz zaczęlibyśmy kręcić zdjęcia do 2. sezonu.

Marks wspomniał również o ogromie pracy włożonym w przedprodukcję i kręcenie tego serialu. Jeden z producentów miał stworzyć 900-stronicowy plan tworzenia odcinków Szoguna (czyli prawie tyle samo stron, co książka Clavella). Zażartował, że jeżeli ktoś planowałby tworzyć produkcję o feudalnej Japonii, podarowałby mu tę książkę.

- Mam nadzieję, że ktoś inny - może przyjaciel - w pewnym momencie będzie potrzebował podręcznika do produkcji o feudalnej Japonii. Wtedy mogę powiedzieć: "Proszę bardzo, skorzystaj z tego. Dzięki temu zaoszczędzisz 11 miesięcy".

