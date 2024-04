Szogun - dlaczego twórcy uśmiercili [SPOILER]? Tego wątku nie ma w książce

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

O 7. odcinku serialu Szogun jest w sieci coraz głośniej. Wszystko przez szokującą, ostatnią scenę, w trakcie której syn Toranagi, Naga, próbując zabić swojego wuja poślizgnął się i uderzając głową o głaz stracił życie. Co ciekawe, ta sekwencja nie pojawia się w książce Jamesa Clavella, która stała się materiałem źródłowym dla twórców produkcji. Oni sami wyjawiają jednak, że na taki zabieg artystyczny dostali zgodę ze strony córki pisarza, Michaeli, jednocześnie tłumacząc powody swojej decyzji. Jak przedstawia to showrunner Justin Marks:

W tej książce jest taka część, która jest bezsprzecznie najtrudniejsza jeśli chodzi o adaptację - mowa tu o wątkach pokazywanych w 6., 7. i 8. odcinku. Musieliśmy dokonać w nich pewnych zmian. Jak wydobyć z nich to, co najlepsze, jak uzyskać dobry destylat? W dodatku w powieści jest wielu bohaterów, którzy odeszli "bez pożegnania", że tak to ujmę.

Amerykańskie portale popkulturowe także stają w obronie ekranowej śmierci Nagi. Przekonują one, że cała sytuacja tylko zwiększy w Toranadze gniew w stosunku do swojego brata i Rady Regentów.

