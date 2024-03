Szogun - wyniki oglądalności na Disney+. To wygląda naprawdę obiecująco

fot. materiały prasowe

Pierwsze odcinki Szoguna są już dostępne do obejrzenia w Polsce na Disney+. Jak się okazuje, epizody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem subskrybentów. W ciągu pierwszych sześciu dni od premiery, serial zgromadził 9 milionów wyświetleń na całym świecie, wliczając w to platformy Disney+, Hulu oraz Star+. To sprawia, że Szogun jest liderem wśród innych seriali rozrywkowych firmy, tym samym wyprzedzając pierwszy sezon The Kardashians.

Według danych Disneya, w Stanach Zjednoczonych Szogun wyprzedził nawet 2. sezon The Bear. To najchętniej oglądana produkcja FX do tej pory.

Przypomnijmy, że Disney oblicza "wyświetlenia" jako całkowity czas transmisji podzielony przez czas trwania, czyli podobnie jak w przypadku Netfliksa. Jednak firma rzadko publikuje ostateczne dane dotyczące oglądalności, stąd występ Szoguna ciężko porównać z czymkolwiek innym. Ostatni raz, gdy Disney opublikował takie wyniki, miał miejsce w przypadku Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich (ponad 13 mln wyświetleń w przeciągu sześciu dni od premiery pierwszych odcinków).

Szogun

Szogun - fabuła

Serial opowiada historię angielskiego żeglarza Johna Blackthorne’a, którego statek rozbija się u wybrzeży feudalnej Japonii około 1600 roku. Po wielu staraniach i ciężkich próbach mężczyzna w końcu zostaje powiernikiem Lorda Toronagi, potężnego daimyo (feudalnego pana).