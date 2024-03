Diuna: Część druga - Hideo Kojima zrecenzował film (i Szoguna też). Króciutko: "Arcydzieło"

materiały prasowe

Czy Diuna: Część druga to ekranowe arcydzieło? Spory na tym polu nie ustają i najprawdopodobniej w najbliższym czasie tylko przybiorą w sieci na sile. Głos w tej zataczającej coraz szersze kręgi dyskusji postanowił teraz zabrać legendarny twórca gier, Hideo Kojima, autor serii Metal Gear Solid. Od lat dzieli się on w serwisie X swoimi krótkimi recenzjami filmów i seriali, które to opinie niekiedy odbijają się głośnym echem w całej popkulturze.

Kojima tym razem wziął na warsztat zarówno Diunę 2, jak i Szoguna. O pierwszej z produkcji pisze tak:

Nawet będąc zapalonym miłośnikiem filmów zaczynałem myśleć, że nadszedł już czas, aby je oglądać na smartfonie lub tablecie. Kiedy jednak obejrzałem film Diuna: Część druga, mój sztywny sposób myślenia rozsypał się jak ziarnka piasku! Ta produkcja skrupulatnie przedstawia fikcyjny świat Arrakis, ożywiając go z niespotykaną dotąd szczegółowością i realizmem. Ukazuje rewolucję i miłość, strach i zachwyt leżące na tej samej płaszczyźnie, wspaniale oddając również proces zniszczenia i estetykę w pięknych powłokach. Ten film zdaje się krzyczeć: "To jest kino!" i dostarcza nam "przyprawy", której potrzebujemy do życia. Arcydzieło Denisa prawdopodobnie stanie się swoistym "ruchem oporu", który znacząco opóźni rozpowszechnienie się rozmaitych usług subskrypcyjnych.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1765247788374499512

Twórca gier minutę przed powyższą recenzją opublikował swoją opinię na temat Szoguna:

Szogun, na punkcie którego oszaleliśmy 42 lata temu, Anjin-san, powraca. Skala, detale, obsada, kostiumy, scenografia, rekwizyty i efekty wizualne stoją na najwyższym poziomie. Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że to Gra o tron osadzona w realiach XVII-wiecznej Japonii. Jest co prawda wierniejsza pierwszemu serialowi niż faktom historycznym, ale nawet ci, którzy nie znają oryginału, urzekną się jej urokiem. Istotną rolę odgrywa także Hiroyuki Sanada jako Toranaga, który zastąpił Toshirô Mifune. To nie jest żadna "importowana" produkcja. Ten serial będzie jak "czarny statek" (kurofune), który uchwyci przyszłość japońskiego przemysłu filmowego, przepełnionego hollywoodzką "wa" (harmonią).

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1765247639241818585

