Szogun - zwiastun 4. odcinka. Armia wita Toranagę

4. odcinek Szoguna doczekał się zwiastuna. W nim też pierwsze sceny z nadchodzących wydarzeń, począwszy od przybycia Toranagi do wioski, w której zaczęła się cała historia. To tutaj na razie Blackthorne ma spędzić sporo czasu, odkrywając zalety bycia Hatamoto. Towarzyszyć mu będzie Mariko w roli tłumaczki, która pozwoli mu coraz lepiej poznawać świat Japonii. W tym też odcinku rozpocznie się praca Blackthorne'a realizująca zadanie od Toranagi. Jak przekaże on taktyki wojskowe Zachodu?

Szogun - zwiastun 4. odcinka

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku u schyłku trwającej prawie wiek wojny domowej w Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido..

Szogun co tydzień we wtorki na Disney+.