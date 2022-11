Szpital New Amsterdam 5 - zwiastun i zdjęcia z 2. odcinka

fot. materiały prasowe

Od 16 listopada w Polsce można oglądać 5. sezonu serialu Szpital New Amsterdam. Fani wiedzą, że niestety to ostatnia seria, więc trzeba powoli przygotować się, że na przestrzeni 13 zaplanowanych odcinków przyjdzie czas na wzruszające pożegnanie z bohaterami. Co wydarzy się dalej? Każdy nowy odcinek co środę o godzinie 22:00 na kanale FOX.

Szpital New Amsterdam 5 - zwiastun 2. odcinka

Szpital New Amsterdam 5 - zdjęcia z 2. odcinka

Szpital New Amsterdam - sezon 5, odcinek 2

Szpital New Amsterdam 5 - o czym 2. odcinek?

Max testuje nowy program oszczędzający koszty, który może pomóc zarówno szpitalowi, jak i najbardziej potrzebującym pacjentom. Wilder ma problem z pacjentem, który odmawia operacji ratującej życie. Reynolds zdaje sobie sprawę, dlaczego ojciec tak dziwnie się zachowuje. Iggy natomiast rzuca się w randkowanie online.

Przypomnijmy, że z uwagi na ostatni sezon przez najbliższe tygodnia wydarzenia w serialu mogą być emocjonujące i zaskakujące. Na pożegnanie z bohaterami przyjdzie czas na początku 2023 roku, gdy finał zostanie wyemitowany na antenie FOX.