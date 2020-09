Sztuczna inteligencja automatycznie nałoży ograniczenia wiekowe na filmy w YouTubie

Źródło: Pixabay

Dotychczasowa polityka bezpieczeństwa YouTube’a nie jest doskonała. Choć serwis robi co może, aby ochronić najmłodszych użytkowników platformy przed dostępem do treści przeznaczonych dla dorosłych, algorytmy filtrujące wciąż nie są doskonałe. Ręczna weryfikacja kontrowersyjnych materiałów również jest problematyczna ze względu na skalę działania serwisu - każdego dnia z YouTube'a korzysta przeszło 30 mln klientów, a co minutę do serwisu trafia ok. 300 godzin nagrań.

Z przetworzeniem oraz oceną tak dużej liczby danych poradzić mogą sobie wyłącznie algorytmy. A w ich usprawnieniu ma pomóc technologia uczenia maszynowego, dzięki której serwis automatycznie nałoży restrykcje wiekowe na filmy o potencjalnie szkodliwym charakterze.

Nowe rozwiązanie ma za zadanie utrudnić uruchomienie przez dzieci tych nagrań, które wykraczają poza ich grupę wiekową. Usprawniony algorytm nawet podczas oglądania filmów zagnieżdżonych na zewnętrznych stronach wymusi zalogowanie się do platformy, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz wiek. Dzięki temu użytkownicy nie będą mogli obejść systemu weryfikacji oglądając treści dla dorosłych poza stroną YouTube’a.

Zobacz także:

Tym samym YouTube będzie automatycznie wprowadzał restrykcje wiekowe dla części filmów, ale twórcy będą mogli odwołać się od jego decyzji. Przedstawiciele serwisu twierdzą, że ta dodatkowa warstwa bezpieczeństwa nie odbije się na zarobkach twórców.