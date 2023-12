Sztuczna Inteligencja przedstawia superbohaterów Marvela jako dziadków i babcie. Realistyczne prace, które zachwycają

Henry Goldstein/Dalle 3

Autorem grafik, które zaraz zobaczycie jest Henry Goldstein. Twórca od dłuższego czasu wykorzystuje techniki uczenia maszynowego DALL-E do przedstawiania superbohaterów Marvela w bardzo nietypowych konwencjach. Przypomnijmy - DALL-E, to narzędzie sztucznej inteligencji przeznaczone do generowania obrazów z opisów tekstowych. W ten sposób powstały świetne kreacje przedstawiające herosów Marvela w konwencji postapo, jako średniowiecznych rycerzy czy postpunkowych wojowników. Tym razem autor prezentuje znanych nam bohaterów jako znacząco wiekowe osoby. W ten sposób powstały naprawdę ciekawe wizje. To bardzo szczegółowe i pomysłowe prace, w których postarzeniu ulegają nie tylko oblicza postaci, ale ich główne atrybuty. Dlatego też macki Doktora Octopusa są mocno zardzewiałe, superszybki Quicksilver rozpędza się na wózku inwalidzkim, a Moon Knight...z resztą sami zobaczycie. Zwróćcie też uwagę na niektórych bohaterów, którzy w jesieni swojego życia przypominają swoich rodziców, których dobrze znamy z MCU. Jak widać, mamy tu do czynienia z wielce przemyślaną wizją.

Superbohaterowie Marvela jako starsze osoby według AI

Doctor Octopus

Jeśli spodobały się Wam powyższe grafiki, zapraszamy do zapoznania się z innymi pracami tego artysty.

Steampunkowi bohaterowie Marvela według AI

Czarna Pantera

Bohaterowie Marvela na barokowych obrazach według AI

Archangel

Superbohaterowie Marvela jako żołnierze I wojny światowej według AI

Doktor Strange

Superbohaterowie Marvela w postapokaliptycznym świecie według AI