Sztuka balonowa - artysta odtwarza popularne postaci. Naruto, Sonic, Goku i inni

źródło: instagram.com/baloonnaart

Bored Panda jest wiodącym społecznościowym serwisem pełnym sztuki, projektowania i fotografii dla ludzi kreatywnych. Platforma pomaga artystom i twórcom w przekazywaniu ich historii, która trafi do szerszej grupy odbiorców. W dzisiejszym newsie zobaczycie, jak zrobić coś z niczego - w najprostszym znaczeniu tych słów. Balony to lekkie unoszące się w powietrzu przedmioty służące zazwyczaj do zabaw dla dzieci. Wszystko to jednak stało się niezwykłym hobby pewnego japońskiego artysty o imieniu Ryo Kajiyama. Opanował on sztukę skręcania balonów i teraz przekształca popularne postacie z anime w nadmuchiwane rzeźby. Nie brakuje również innych inspiracji, w tym z produkcji superbohaterskich np. Batmana i Super-Mana. Więcej prac możecie znaleźć na oficjalnym instagramie artysty @balloonnaart.

Aeris Gainsborough (Final Fantasy)

