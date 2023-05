Szybcy i wściekli 10 - Han i Shaw konfrontują się w nowym klipie promującym film

materiały prasowe

Szybcy i wściekli 10 to kolejna część należąca do kultowej serii, w której samochodowym wyścigom ulicznym towarzyszą widowiskowe sekwencje akcji. Oczekuje się, że nowy film będzie przedostatnią odsłoną serii, w której powrócą znajome twarze, ale też pierwszy dojdzie do ponownego spotkania między innymi postaci granych przez Sung Kang i Jasona Stathama. Odpowiednio Han i Shaw mieli ze sobą na pieńku, ale w nowym klipie możemy zobaczyć ich elektryzujące spotkanie.

Widzowie tym samym mogą wreszcie zobaczyć, co działo się po ponownym ich spotkaniu, które pokazane zostało w scenie po napisach dziewiątej części. Dochodzi do walki, bo Shaw prawdopodobnie obawia się zemsty na nim ze strony Hana. Przypomnijmy, że to Shaw odpowiadał za prowizoryczną śmierć Hana, bo w filmie Szybcy i wściekli 9 z 2021 roku w retrospekcji ujawniono, że Mr. Nobody pomógł Hanowi sfingować jego śmierć, aby mógł zostać jego tajnym agentem.

Szybcy i wściekli 10 - klip

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia

Szybcy i wściekli 10

W obsadzie są też: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, John Cena, Michael Rooker, Scott Eastwood, Helen Mirren i Charlize Theron. W kontynuacji pojawi się również kilka nowych twarzy, w tym Brie Larson oraz Jason Momoa. Ostatni z nich gra Dantego Reyesa, syna złoczyńcy z filmu Szybcy i wściekli 5.

Zobacz także:

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku.