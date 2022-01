Szybcy i wściekli 10 - Jason Momoa dołącza do filmu! Może mieć na pieńku z rodziną

Źródło: Warner Bros.

Jak donosi The Hollywood Reporter popularny Jason Momoa finalizuje szczegóły kontraktu na rolę w filmie Szybcy i wściekli 10. Oznacza to, że aktor przyjął już rolę i pozostaje jedynie dogranie formalności. Według dziennikarzy jest szansa, że zagra jednego ze złoczyńców. Podkreślają jednak, że prace nad scenariuszem są jeszcze prowadzone i kwestia jego roli może jeszcze się wyklarować lub zmienić. Na ten moment jest niejasna. Po stronie czarnych charakterów ma powrócić Charlize Theron.

Szczegóły fabuły nie są znane. W obsadzie są Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris i Sung Kang. Za kamerą ma ponownie stanąć Justin Lin, który powrócił do serii wraz z filmem Szybcy i wściekli 9.

Spekuluje się, że Jason Momoa został wybrany po tym, jak Dwayne Johnson ostatecznie zrezygnował z powrotu do Sagi. A ta potrzebuje rozpoznawalne gwiazdy, by przyciągać fanów. Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja, gdy Jason Momoa jest wiązany z serią. Swego czasu Dwayne Johnson wyjawił, że prawie zatrudnili aktora w filmie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, ale ostatecznie nie udało się dograć terminarzy.

Szybcy i wściekli 10 - prace na planie ruszą wiosną 2022 roku. Premiera 19 maja 2023 roku. Informację THR potwierdza portal Deadline.com.

