Szybcy i wściekli 10 - reżyser o poprawianiu filmu. Coś zostało z wizji Justina Lina?

Louis Leterrier, czyli reżyser widowiska Szybcy i wściekli 10 w rozmowie z magazynem Total Film ujawnił, że gdy przejął projekt po Justinie Linie, nie wahał się wprowadzać zmian w historii. Zasadniczo mówi wprost: "musiałem zmienić wszystko. Musiałem sprawić, by to działało". Przyznaje, że po otrzymaniu angażu było tyle do zrobienia w tak krótkim czasie, że w ogóle nie spał, ale zarazem dodaje, że była to jazda bez trzymanki jaką można trafić raz w życiu.

Szybcy i wściekli 10 - kulisy zmiany reżysera

W kwietniu 2022 roku ogłoszono porzucenie Szybkich i wściekłych 10 przez Justina Lina. Oficjalnie reżyser pozostał producentem i wspiera projekt. Nieoficjalnie jednak mówiło się o konflikcie Lina z Vinem Dieselem, który non stop miał uwagi do scenariusza. Nic więc dziwnego, że Leterrier zmienił praktycznie cały film. Nie wiadomo, jaka była oryginalna wizja Lina na tę część.

Przypomnijmy, że przez wiele czynników budżet widowiska sięgnął 340 mln dolarów. Tym samym jest to najdroższa część całej sagi.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w kinach w maju 2023 roku.

