Szybcy i wściekli 10 - nowy plakat. Jason Momoa groźnie patrzy na rodzinę

fot. materiały prasowe

Nowy plakat filmu Szybcy i wściekli 10 wykorzystuje X, czyli fakt, że to dziesiąta część cyklu. Przez to też wpleciono ten fakt do grafiki, która jest głównie ozdobiona twarzami gwiazd. W tle czai się między innymi Jason Momoa, który gra głównego złoczyńcę tego widowiska chcącego się zemścić na Domie i jego rodzinie.

Szybcy i wściekli 10 - galeria

Szybcy i wściekli 10

Szybcy i wściekli 10 - kulisy zmiany reżysera

W kwietniu 2022 roku ogłoszono porzucenie Szybkich i wściekłych 10 przez Justina Lina. Oficjalnie reżyser pozostał producentem i wspiera projekt. Nieoficjalnie jednak mówiło się o konflikcie Lina z Vinem Dieselem, który non stop miał uwagi do scenariusza. Nic więc dziwnego, że Leterrier zmienił praktycznie cały film. Nie wiadomo, jaka była oryginalna wizja Lina na tę część.

Przypomnijmy, że przez wiele czynników budżet widowiska sięgnął 340 mln dolarów. Tym samym jest to najdroższa część całej sagi.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w kinach w maju 2023 roku.