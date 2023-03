Ten artysta to legenda - namalował okładki do ponad 1200 książek i stworzył kultowe plakaty filmowe

Robert McGinnis

Robert McGinnis to wspaniały malarz i rysownik, którego nazwiska możecie nie kojarzyć, ale prawdopodobnie wielokrotnie widzieliście jego prace. Utalentowany ilustrator stworzył między innymi plakaty do takich filmów jak Śniadanie u Tiffany'ego, aż siedmiu części Jamesa Bonda, w tym Żyje się tylko dwa razy i Człowiek ze złotym pistoletem, a także Barbarelli - królowej galaktyki z Jane Fondą, klasyka sci-fi.

To nie wszystko. Zasłynął też z tego, że namalował obrazy do ponad 1200 różnych książek. To liczba, która jest oficjalnie podana na stronie artysty, choć fani przewidują, że jest już tego o wiele więcej. Robert McGinnis w swojej karierze stworzył okładki do prac Stephena Kinga, znanego pisarza horrorów, a także romansów Johanny Lindsey czy kryminałów Cartera Browna. Jak widać, w imponującym portfolio artysty można znaleźć niemal każdy gatunek, od kryminałów po romanse i sci-fi.

Robert McGinnis - najlepsze okładki książek i kultowe plakaty filmowe

Plakat filmowy "Śniadanie u Tiffany’ego"

Trzeba przyznać, że wielu czytelników może zatęsknić za ponadczasowymi, ręcznie malowanymi okładkami, widząc te prace. Dajcie znać, która z nich spodobała wam się najbardziej. Możecie także odwiedzić oficjalną stronę artysty pod adresem https://robertmcginnis.com i zobaczyć inne jego ilustracje.