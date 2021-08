Szybcy i Wściekli 10 - jest data premiery. Ile poczekamy?

fot. materiały prasowe

Szybcy i Wściekli 10 będzie kolejną częścią niezwykle popularnej i dochodowej franczyzy. Padła data, kiedy możemy się jej spodziewać na dużym ekranie. Premiera jest planowana na 7 kwietnia 2023 roku. Co oznacza, że tytuł będzie wyświetlany w weekend wielkanocny, podobnie jak najbardziej dochodowa część serii, czyli siódemka w 2015 roku. Szybcy i Wściekli 9 , ostatni tytuł we franczyzie do tej pory, mimo okoliczności pandemicznych też świetnie poradził sobie w kinach. Był pierwszym hollywoodzkim tytułem, który w erze koronawirusa przekroczył próg 500 mln dolarów za granicą.

Nie znamy za wielu szczegółów na temat produkcji. Krążą plotki, że Vin Diesel ogłosi w przyszłości tytuł filmu na mediach społecznościowych. Aktor zwykle pojawiał się na CinemaConie, by zdradzić szczegóły dotyczące sequelu, jednak w tym roku wielu twórców dba o to, by trzymać swoich aktorów w domu z uwagi na ich bezpieczeństwo. Obsada też pozostaje na razie tajemnicą.

Czekajcie na Szybkich i Wściekłych 10?

Zobacz także:

Szybcy i wściekli - QUIZ dla 'rodziny'