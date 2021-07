Szybcy i wściekli 9 dalej biją rekordy. Najbardziej dochodowy film od 2019 roku

fot. materiały prasowe

W USA trwa długi weekend z okazji Dnia Niepodległości, więc wyniki są podawane z 3 dni oraz 4 dni. Wygląda na to, że pomimo pandemii Amerykanie chętnie korzystali z kina. Większość kin nadal jest otwarta z reżimem sanitarnym oscylujący od 25 do 50% sprzedaży biletów na salę. Region Ontario w Kanadzie (kraj wlicza się do wyników box office z Ameryki Północnej) jest całkowicie zamknięty, a to jest 40% wpływów z tego kraju. Do tego wiele mniejszych kin w miasteczkach w Stanach Zjednoczonych nadal nie otworzyło się na widzów. Na obecną chwilę otwarto łącznie siedemdziesiąt kilka procent w kin w Ameryce Północnej, więc jeszcze daleka droga do przedpandemicznych wyników z kin.

Szybcy i wściekli 9 zebrali 24 mln dolarów z 3 dni (32,7 mln dolarów z czterech), mając razem na koncie 126 mln dolarów. Na świecie zbierają w weekend 23,8 mln dolarów, mając razem 374,4 mln dolarów. Tym samym poza USA jest to najbardziej dochodowy film czasu pandemii. Globalnie na koncie zebrano 491,5 mln dolarów do końca niedzieli. W poniedziałek więc film przekroczy granice 500 mln dolarów. Oznacza to, że Szybcy i wściekli 9 są najbardziej dochodowym filmem czasów pandemii również w skali globalnej i zarazem najbardziej dochodowym hollywoodzkim filmem od 2019 roku. Największy hit 2020 roku pod tytułem Bad Boys for Life ma na koncie 426,5 mln dolarów.

Drugie miejsce należy do animacji Rodzinka rządzi, która trafi do Europy dopiero jesienią. Film zbiera 17,3 mln dolarów z 3 dni (23 mln dolarów z czterech). Na świecie zebrał 1,5 mln dolarów, ale większość krajów dopiero będzie mieć premierę.

Podium zamyka kolejna nowość Noc oczyszczenia: żegnaj Ameryko z wynikiem 12,7 mln dolarów z 3 dni (15,8 mln dolarów z czterech). Na świecie zbiera 3,5 mln dolarów.