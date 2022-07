Szybcy i wściekli 10 - nowe zdjęcia z planu potwierdzają powrót kolejnej postaci

fot. materiały prasowe

Nowe zdjęcia z planu filmu Szybcy i wściekli 10 pokazują Doma Toretto (Vin Diesel) w towarzystwie Magdalene Shaw, w którą ponownie wciela się Helen Mirren. Jest to pierwsze potwierdzenie udziału aktorki w oczekiwanej kontynuacji hitowej serii. Do tego Brie Larson, która wciela się w nową postać, z okazji niedawnych urodzin Vina Diesela wrzuciła wspólną fotkę z planu. Zobaczcie je poniżej.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia z planu

https://twitter.com/KhameekJ03/status/1549445050295128064

https://twitter.com/brielarson/status/1549068770366197760

Szczegóły fabuły widowiska Szybcy i wściekli 10 nie są znane. Wiemy jednak, że ma być to przedostatnia część kultowej sagi. A za kamerą stoi Louis Leterrier. Do obsady dołączyli także Jason Momoa jako czarny charakter oraz Daniela Melchior, która zdobyła sławę i uznanie dzięki filmowi Legion samobójców: The Suicide Squad. Poza częścią rodziny Doma na ekranie powróci także Charlize Theron w roli czarnego charakteru.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w 2023 roku tylko w kinach.