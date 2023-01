Szybcy i wściekli 10 - zdjęcie Doma Toretto. Jest gotów mówić o rodzinie

fot. Universal Pictures

Vin Diesel rozpoczął promocję superprodukcji Szybcy i wściekli 10. Jakiś czas temu ujawnił, że pierwszy zwiastun pojawi się w lutym 2023 roku, a jego nowy post ze zdjęciem Doma Toretto ponownie to potwierdza. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to 13 lutego 2023 roku w ramach finału Super Bowl 2023.

W obsadzie są Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Charlize Theron, Rita Moreno, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Brie Larson oraz Jason Momoa.

Według nieoficjalnych informacji Szybcy i wściekli 10 mogą być największym widowiskiem w historii serii, bo budżet przekracza 300 mln dolarów. Za kamerą tym razem stoi Louis Leterrier, znany z filmów Transporter i Incredible Hulk. Zastąpił on Justina Lina, który zrezygnował z pracy kilka dni po rozpoczęciu zdjęć na planie. Plotki o kulisach mówiły o konflikcie filmowca z Dieselem.

Szybcy i wściekli 10 - premiera odbędzie się na całym świecie w maju 2023 roku.