Władca Pierścieni - film wg AI. Gandalf i wyjątkowa Galadriela jak z dziwacznej wyobraźni Tima Burtona

Władca Pierścieni to z całą pewnością jedna z najważniejszych popkulturowych franczyz, która nieprzerwanie przyciąga do siebie rzesze nowych fanów na całym świecie. W ostatnim czasie ci ostatni starli się w ramach gigantycznej bitwy internetowej o ocenę serialu Pierścienie Władzy; co powiedzielibyście jednak na to, aby zakopać wojenne topory i spróbować spojrzeć na ekranowe Śródziemie z jeszcze innej perspektywy?

Z pomocą na tym polu przyszła AI, pokazując, jak wyglądałby film Władca Pierścieni w reżyserii Tima Burtona, jeśli legendarny reżyser w 1989 roku zamiast Batmana zgodziłby się nakręcić adaptację słynnego dzieła J.R.R. Tolkiena. Prace sztucznej inteligencji możemy obejrzeć na jednej z facebookowych grup, która regularnie zamieszcza tworzone przez AI grafiki pochodzące z hipotetycznych produkcji.

Jak się wydaje, SI znakomicie wydobyła esencję dziwacznej wyobraźni Burtona, konfrontując ją z tolkienowskim duchem. Uderzają przede wszystkim magnetycznie prezentujący się Gandalf i Gollum, na pierwszy rzut oka kuriozalna ekspozycja Entów czy Galadriela, dla wyglądu której inspiracją była Heleny Bonham Carter. Zobaczcie sami:

Władca Pierścieni - Gandalf, Galadriela i inni w filmie Tima Burtona wg AI

Władca Pierścieni - film wg Tima Burtona (prace AI)

To nie pierwszy raz, gdy sztuczna inteligencja zabiera się za książki Tolkiena. Wcześniej pokazywała ona choćby Hobbita w reżyserii Guillermo del Toro:

Hobbit - film, którego reżyserem byłby Guillermo del Toro

Hobbit w reżyserii Guillermo Del Toro - prace sztucznej inteligencji

Bądź przedstawiała wygląd postaci z Władcy Pierścieni na podstawie ich książkowych opisów:

Władca Pierścieni - postacie wg książkowego opisu

Władca Pierścieni - Gandalf (sztuczna inteligencja)