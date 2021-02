Szybcy i wściekli 9 - spot z Super Bowl. Mama Deckarda w pościgu

fot. materiały prasowe

Universal przypomniał światu, że jeśli kina będą otwarte, w 2021 roku na ekrany trafi film Szybcy i wściekli 9. Spot z Super Bowl 2021 to zaledwie 30 sekund, ale wystarczyło, by dać fanom to, na co czekają: szaloną akcję oraz... Magdalene Shaw (Helen Mirren) za sterami auta w dynamicznym pościgu. Wielu widzów domagało się od dawna, by mama Deckarda mogła wziąć udział w akcji. Sama aktorka domagała się tego i w końcu jej życzenie się spełniło.

Głównym czarnym charakterem będzie Jacob, grany przez Johna Cenę, który jest biologicznym bratem Doma. Złoczyńca łączy siły z Cipher, którą ponownie gra Charlize Theron. Powraca też Han w wykonaniu Sunga Kanga, ale poza tym faktem nie wiemy, jak przeżył wydarzenia z filmu Szybcy i wściekli: Tokio Drift oraz sceny po napisach szóstki, w której rzekomo Deckard Shaw upewnił się, że nie żyje, bo to on był sprawcą wypadku.

Szybcy i wściekli 9 - spot

Jedną z nowych, widowiskowych scen jest drogie auto, które przelatuje przez budynek i ląduje w ciężarówce. Okazuje się, że w tym ujęciu nie ma w ogóle efektów komputerowych. Reżyser widowiska Justin Lin opublikował krótkie wideo pokazujące jak to nakręcili.

W obsadzie powracają Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridges oraz Nathalie Emmanuel.

Szybcy i wściekli 9 - data premiery została ustalona na 28 maja 2021 roku. Nie jest to jednak pewne, co sugeruje samo studio odpowiedzialne za film. W spocie mamy jedynie "wkrótce w kinach".