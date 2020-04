Szybcy i wściekli - Dodge Charger Doma w wersji LEGO. Zobacz zestaw

Szybcy i wściekli to obecnie jedna z najbardziej znanych marek filmowych w Hollywood. To seria, która od zwykłej historii o nielegalnych wyścigach przerodziła się w pełne szalonych efektów specjalnych widowiska kina akcji. Głównym bohaterem produkcji jest Dominic Toretto grany przez Vina Diesela. Ukochanym samochodem bohatera jest jego Dodge Charger. Firma LEGO postanowiła wyjść na przeciw fanom cyklu i stworzyła zestaw, który przedstawia wspomniany samochód. Trafi on do sprzedaży 27 kwietnia. Poniżej możecie obejrzeć wideo przedstawiające zestaw.

Dla przypomnienia w przyszłym roku do kin trafi kolejny film z serii, Szybcy i wściekli 9, w którym doskonale znana fanom ekipa będzie musiała zmierzyć się z bratem Doma. W obsadzie znajdują się między innymi, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Ludacris, John Cena, Nathalie Emmanuel oraz Tyrese Gibson.