Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 2 - Dwayne Johnson potwierdza prace. Co z Black Adam?

Powstanie film Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 2. Dwayne Johnson potwierdził prace nad projektem w Q&A, który przeprowadził na swoich mediach społecznościowych. Projekt jest na etapie opracowywania kierunku kreatywnego, czyli jak chcą poprowadzić dalej historię, jednocześnie wyciągając wnioski z niedoskonałości pierwszej części.

Z przyczyn oczywistych, czyli pandemii koronawirusa, nie wiadomo, kiedy projekt w ogóle powstanie. Na pewno kwestie uzgodnienia szczegółów i scenariusza mogą być przeprowadzone zdalnie. A pierwsza część okazała się sukcesem, więc potwierdzenie prac nie jest zaskoczenie. Film zebrał na całym świecie 759 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Nie był to tak wielki hit jak podstawowa seria, ale udało się sporo zarobić.

Przypomnijmy, że fani wciąż czekają na Szybkich i wściekłych 9, którzy z powodu koronawirusa zostali przesunięciu na maj 2021 roku.

Natomiast Black Adam, czyli komiksowy film osadzony w uniwersum DC, czyli świata Wonder Woman i Superman, jest niepewny. Dwayne Johnson wyjaśnia, że cały czas ostro trenuje do tej roli, a prace na planie miały ruszyć w lipcu 2020 roku. Aktor jednak nie jest przekonany, czy dojdzie do tego w tym czasie. Trwa w końcu blokada prac na planie z powodu pandemii koronawirusa.