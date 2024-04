Szybcy i wściekli - Dwayne Jonhson vs Vin Diesel. John Cena o ich konflikcie

fot. materiały prasowe

Dwayne Johnson i Vin Diesel jakiś czas temu otwarcie i oficjalnie wyjaśnili sobie wszystko. Ich konflikt został zakończony. Jednak trwał długo i wpłynął na serię Szybcy i wściekli, która straciła na jakiś czas Hobbsa. Postać Dwayne'a Johnson przedstawiona w piątej odsłonie była według fanów ważnym i świetnym dodatkiem do rodziny. Co o tym wszystkim sądzi John Cena, która grał w dziewiątce i dziesiątce?

Dwayne Jonhson vs Vin Diesel - ocena Johna Ceny

John Cena był gościem Daxa Shepara w jego podcaście Armchair Expert. Tak wyjaśnił, dlaczego doszło do ich konfliktu.

- Są na ten temat plotki i nie mogę temu zaprzeczyć. Masz na planie dwóch facetów alfa, zdeterminowanych ludzi. Masz ich dwóch. Może być tylko jeden.

Dalej porównał dołączenie do serii do szatni wrestlerów. Tam też dowiadywał się, jak wiele osób było z rodziny, w których wrestling był od pokoleń. Wówczas poznał prosty fakt: trzeba się do tego adaptować. Fani spekulują, że z tego powodu pewnie też niekoniecznie chciał wchodzić głębiej w temat konfliktu obu aktorów i po prostu zaakceptował to, co się dzieje przy Szybkich i wściekłych.

- Jestem zapraszany do czyjegoś domu, do kogoś rodziny. Bez względu na to, jak ktoś wygląda fizycznie, to jest treść intelektualna, która doczekała się dziewięciu części i jest to film akcji - to rzadkie. Przynajmniej trzeba to szanować.

Przypomnijmy, że konflikt Johnsona i Diesela rozpoczął się w 2016 roku. W 2023 roku oficjalnie go zakończono. Hobbs pojawił się w scenie po napisach filmu Szybcy i wściekli 10, zapowiadając jego konflikt z Dante (Jason Momoa). Potem było ogłoszenie, że Hobbs dostanie odsłonę serii, która będzie pomostem pomiędzy dziesiątkę a finałową jedenastką.