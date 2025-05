Hit z lat 90. powraca! Zaangażowano gwiazdę Netflixa

fot. materiały prasowe

Sandra Bullock i Nicole Kidman powrócą do roli sióstr-wiedźm w filmie Totalna Magia 2. Jak donosi Variety, ma do nich dołączyć Joey King (The Kissing Booth, The Act). Miałaby ona wcielić się w córkę postaci granej przez Kidman.

fot. Hulu

Totalna Magia 2 - co wiadomo?

Za kamerami produkcji stanie Susanne Bier dla Warner Bros, zaś w roli scenarzystki powróci Akiva Goldsman. Na razie nie ujawniono jeszcze szczegółów fabularnych produkcji, ale może ona opierać się na dalszych tomach serii książek o tym samym tytule.

Data premiery Totalnej Magii 2 została zaplanowana na 18 września 2026 w Stanach Zjednoczonych.

Totalna magia to film z 1998 roku oparty na powieści Alice Hoffman. Opowiada on o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic. Po śmierci rodziców, Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman) wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem uczą się, jak uprawiać sztukę czarnoksięską. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę. Zgodnie z przekleństwem, "miłość musi skończyć się śmiercią".

Będzie Totalna magia 2. Kto powróci w sequelu filmu z 1998 roku?