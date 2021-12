Tadeusz Ross nie żyje. To on współtworzył program Zulu-Gula

fot. zrzut ekranu z kanału Tadeusza Rossa na YouTube

Jak donosi RMF, o śmierci Tadeusza Rossa poinformował szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Aktor miał 83 lata.

Tadeusz Ross to kultowy satyryk

Tadeusz Ross to aktor, satyryk i scenarzystą, którego starsze pokolenie może pamiętać ze współtworzenia programu Zulu-Gula. To tam właśnie prezentował swoje umiejętności wytrawnego satyryka. Inny program, który może być Wam znany to Rossmówki, które współtworzył z Piotrem Fronczewskim.

Pracował też jako scenarzysta kilku odcinków serialu Miodowe lata, gdy ten był u szczytów popularności. Na ekranach moglśmy go zobaczyć też w takich tytułach jak Graczykowie, Daleko od noszy czy Niania.

Tadeusz Ross był politykiem

W latach 2000 zajął się polityką, wiążąc swoją karierę z Platformą Obywatelską. W 2006 roku został radnym Warszawy, a w 2007 roku posłem z ramienia PO. W 2013 roku został europosłem w Parlamencie Europejskim. Natomiast od 2018 roku zasiadał w Radzie Warszawy.

