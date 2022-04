Tajemnice Dumbledore'a: czy Mads Mikkelsen jest lepszy niż Johnny Depp?

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a to kolejna część przygód z uniwersum Harry'ego Pottera, w których jednym z głównych bohaterów jest uzdolniony magizoolog Newton Skamander. Produkcja już niebawem trafi do kin, ale krytycy na całym świecie sprawdzili nowe widowisko ze świata Harry'ego Pottera i dobre recenzje mieszają się z negatywnymi. Większość jest jednak zgodna, że Mads Mikkelsen jest o niebo lepszy od Johnny'ego Deppa w roli czarodzieja Grindelwalda.

Przypomnijmy, że studio zdecydowało się odsunąć aktora od serii i zastąpiono go na drodze recastu Madsem Mikkelsenem. Portal Variety zauważa, że krytycy wydają się faworyzować Mikkelsena w tej roli o wiele bardziej od Deppa.

"Mikkelsen wślizguje się w rolę Grindelwalda tak naturalnie, że łatwo zapomnieć, że Depp kiedykolwiek grał tę rolę" - pisze jedna z krytyczek Insidera. Nie mogła wcześniej uwierzyć w postać, która wygląda jak dodatek do nietypowego zestawu ekscentrycznych postaci Deppa. Mikkelsen tworzy jednak eleganckiego, czarującego i charyzmatycznego antagonistę.

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - plakat

Peter Bradshaw z The Guardian napisał w swojej recenzji, że Mikkelsen jest bardziej subtelny i jednocześnie można uwierzyć, że ktoś chciałby stać u jego boku. Tomris Laffly z AV Club zauważa, że Mikkelsen wprowadza dużo dynamiki i jest ciekawą alternatywą dla statycznego Deppa. Kevin Maher z londyńskiego The Times of London pisze jeszcze o groźnej stronie postaci, którą wydobywa Mikkelsen, co sugeruje widzom, że jego historia z Dumbledore'em może być naprawdę burzliwa.

Zobacz także:

Film w kinach.