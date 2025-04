The Last of Us (ponownie) z nowym wydaniem na konsolach PlayStation. Tym razem w wersji Complete

fot. SIE

Obie odsłony The Last of Us uznawane są za jedne z najlepszych gier dostępnych na konsolach Sony i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Na tyle dużym, że regularnie otrzymują nowe, ulepszone wydania i reedycje. Pierwsza część zadebiutowała na PS3, później doczekała się remastera na PS4 oraz pełnoprawnego remake’u, natomiast „dwójka” otrzymała remaster na PS5 zaledwie cztery lata po premierze oryginału.

Teraz przyszedł czas na zbiorcze wydanie zatytułowane The Last of Us Complete, które w PlayStation Store wyceniono na 469 zł. W jego skład wchodzą The Last of Us Part I oraz Part II Remastered wraz z całą zawartością dodatków. Obejmuje ona m.in. prequel Left Behind, tryb Bez Powrotu, a także usunięte poziomy oraz komentarze twórców do drugiej części.

The Last of Us Complete - fizyczna edycja kolekcjonerska

10 czerwca do sprzedaży trafi również wersja fizyczna, która zawierać będzie steelbook, litografię, list z podziękowaniami od Neila Druckmanna oraz cztery zeszyty komiksowej serii American Dreams z nowymi okładkami.