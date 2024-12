Nowe plakaty Sonic 3: Szybki jak Błyskawica. Nawiązują do świątecznych klasyków filmowych

fot. Paramount Pictures/EW

Nowe plakaty zapowiadające zbliżający się film Sonic 3: Szybki jak błyskawica mocno nawiązują do znanych i popularnych filmów świątecznych. Wśród nich mamy takie klasyki jak To właśnie miłość, Kevin sam w domu i Grinch. W tym ostatnim zagrał nawet Jim Carrey, który w filmowym Sonicu gra doktora Robotnika. Kampania ta jest prawdopodobnie nawiązaniem do tego, że Sonic 3 wychodzi w bardzo małym odstępie po świętach 2024 roku.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica - plakaty, nawiązania

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - fabuła, premiera

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi jakim będzie inny bardzo szybki jeż, Shadow. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę. Fabuła nowego filmu bardzo mocno będzie opierać się na wydarzeniach z gry Sonic Adventure 2.

Premiera w polskich kinach została zaplanowana na 3 stycznia 2025 roku.