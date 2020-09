Tajemniczy ogród: ukazała się opowieść filmowa nawiązująca do klasyki literatury dziecięcej

Źródło: Znak

Tajemniczy ogród, klasyczna powieść Frances Hodgson Burnett, od ponad stu lat podbija serca dzieci i dorosłych. Historia doczekała się dziesiątek adaptacji na całym świecie. Teraz w nowej, filmowej wersji rozbudzi wyobraźnię nowego pokolenia czytelników.

Już niebawem w polskich kinach zagości nowa ekranizacja Tajemniczego ogrodu. Z tej okazji już dzisiaj do sprzedaży trafiła książka Tajemniczy ogród. Opowieść filmowa. Jej autorka, Linda Chapman, dokonała retellingu historii stworzonej przez Burnet w oparciu o filmową adaptację.

Tajemniczy ogród to historia dziewczynki, która zaniedbywana przez opiekunów, odkrywa zapomniany ogród. Ta historia pokazuje, że nie należy stawiać czoła przeciwnościom losu, uczy odwagi i pokazuje silę przyjaźni.

Tajemniczy ogród. Opowieść filmowa ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Emotikon. Poniżej prezentujemy okładkę i opis książki.

Osierocona Mary przyjeżdża z daleka, by zamieszkać z tajemniczym wujem, który nie wpuszcza do swojego domu słońca ani radości. Dziewczynce nie wolno zaglądać do zamkniętych pokoi, włóczyć się po okolicy ani zadawać pytań. Mimo surowych zakazów Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce odkryć fantastyczny, ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, siłę przyjaźni i potęgę odwagi.

