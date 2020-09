Henry Cavill o filmie Enola Homes. Obejrzyj nasz wywiad wideo!

fot. Netflix

Henry Cavill grał wiedźmina Geralta, Supermana, a do tego grona kultowych postaci doliczyć już może Sherlocka Holmesa. To właśnie z okazji premiery filmu Enola Holmes nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z aktorem, by porozmawiać o filmie. Cavill, jak to zawsze w jego przypadku, jest bardzo rozmowny i stara się zdradzać jak najwięcej ciekawostek i przemyśleń na temat danego filmu.

Henry Cavill - wywiad

Przypomnijmy, że Enola Holmes to wysokobudżetowa produkcja studia Warner Bros., która miała być w kinach, ale z uwagi na pandemię koronawirusa sprzedano prawa Netflixowi. Projekt oparty jest na serii książek, więc nie brak tematów na kolejne przygody młodej bohaterki.

Nieoczekiwanie Enola Holmes okazała się już sukcesem artystycznym. W sieci opublikowano 71 recenzji (64 pozytywne, 7 negatywnych) ze średnią ocen 7/10. To daje wynik 90% pozytywnych opinii. Nasza recenzja Enoli Holmes autorstwa Dawida również chwali wartość rozrywkową tej produkcji.