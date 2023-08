Tajna inwazja to najkrótszy serial uniwersum. Nie tylko jeden z najdroższych

fot. Marvel

Informowaliśmy, że budżet serialu Tajna Inwazja to kosmiczne 212 mln dolarów. Porównując do innych seriali MCU jest to największa kwota jaką zapłacono za realizację po WandaVision. Widzowie jednak są zaskoczeni, bo to thriller skupiający się na dialogach, więc na ekranie nie było niczego, co usprawiedliwiałoby taką cenę. Podobno to efekt kilkumiesięcznych dokrętek, które znacząco zmieniły serial. Pobito też rekord najgorszych ocen w historii MCU. Kolejnym rekordem tego tytułu jest najkrótszy czas trwania. Żaden serial MCU do tej pory nie był tak krótki jak ten.

MCU - czas trwania seriali

Podany czas trwania nie zawiera streszczenie poprzednich odcinków ani napisów początkowych i końcowych.

Następnym serialem MCU jest 2. sezon Lokiego, który pojawi się 6 października.

