Piosenka Taylor Swift w odcinku Opowieści podręcznej. Dlaczego to takie ważne dla Swifties?

Kolejna piosenka Taylor Swift pojawiła się w serialu telewizyjnym. Tym razem jednak jest to wyjątkowe, ponieważ odświeżona wersja jej utworu Look What You Made Me Do zadebiutowała w najnowszym odcinku Opowieści podręcznej. Rebeliancki charakter tej piosenki doskonale współgra z atmosferą serialu.

Tak Elisabeth Moss skomentowała wykorzystanie utworu w serialu:

- Już od wielu lat chciałam wykorzystać piosenkę Taylor w serialu i wreszcie znaleźliśmy idealny moment na jej utwór. Jestem wdzięczna, że poczekaliśmy, bo nie byłoby bardziej perfekcyjnej piosenki na bardziej perfekcyjny moment. Osobiście Taylor jest dla mnie taką inspiracją. Jako Swiftie, mogę mówić za siebie, Yvonne Starhovski i resztę obsady, która też jest Swifities, że to był zaszczyt móc użyć jej muzyki w finałowych odcinkach naszego serialu.

Dlaczego akurat ta piosenka ma znaczenie dla fanów Taylor Swift?

W 2019 roku sprzedano firmę Big Machine, z którą Taylor Swift nagrała większość swoich albumów, Scooterowi Braunowi. Tym samym mężczyzna zyskał prawa do łącznie sześciu płyt. Taylor straciła prawa do nagrań, ale wykorzystała fakt, iż nadal jest właścicielką praw intelektualnych, czyli kompozycji oraz tekstów swoich utworów. Z tego powodu nagrała ponownie większość swoich albumów. Pozostały jednak dwie płyty, w tym Reputation z 2017 roku, który cieszy się ogromnym uznaniem wśród fanów.

W związku z tym debiut piosenki Look What You Made Me Do (Taylor's Version) w serialu Opowieść podręcznej oznacza, że Swift wreszcie zabrała się za ponowne nagranie wyczekiwanego albumu. Fani spodziewają się, że być może reszta odświeżonych utworów wkrótce ujrzy światło dzienne.

