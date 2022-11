Tajna inwazja - w serialu MCU pojawi się żona kultowej postaci. Fani zaskoczeni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowe doniesienia o serialu MCU Tajna Inwazja pochodzą od Daniela Richtmana, którego informacje przeważnie się sprawdzają. Jednakże do jej oficjalnego potwierdzenia traktujemy to jako SPOILEROWĄ plotkę. Czujcie się więc ostrzeżeni

Tajna inwazja - żona kultowego bohatera

Według Richtmana aktorka Charlayne Woodard wciela się w serialu w...Priscillę Fury, żonę kultowego Nicka Fury'ego granego przez Samuela L. Jacksona. Jest ona agentką organizacji zwanej S.W.O.R.D. W filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz Nick Fury wspomniał, że jest żonaty, ale ten temat do tej pory nigdy nie został rozwinięty.

Priscilla to postać, której w komiksach nie ma. Aczkolwiek spekuluje się, że może ona być inspirowana Priscillą Lyons aka Vagabond.

Tajna inwazja

Tajna inwazja - świeżość w MCU

Martin Freeman wcielający się w MCU w Everetta Rossa powrócił do tej roli w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i zagrał też w Tajnej inwazji. Zapowiada on, że będzie to coś innego, niż to, do czego fani MCU są przyzwyczajeni. Sam trailer to już pokazywał i wiele wskazuje na to, że będzie to poważniejsza historia szpiegowska.

W obsadzie są także Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders, Olivia Colman oraz Emilia Clarke. Thomas Bezucha (Let Him Go) oraz Ali Selim (The Looming Tower) wyreżyserowali wszystkie odcinki. Autorem scenariusza jest Kyle Bradstreet (Mr. Robot).

Tajna inwazja - premiera w 2023 roku. Dokładna data nie została ustalona.