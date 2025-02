DCU spełni marzenia fanów? Trwają prace nad scenariuszem do filmu o młodej grupie superbohaterów

fot. materiały prasowe

Petera Safran i James Gunn zorganizowali spotkanie dla dziennikarzy w studio Warner Bros. w Burbank. Podczas wydarzenia zostali spytani o status scenariusza do filmu o Młodych Tytanach. To znana grupa młodych superbohaterów ze świata DC, w której skład wchodzą między innymi Nightwing, Cyborg, Raven i Starfire. Wielu fanów uniwersum darzy ich ogromną sympatią.

Trwają prace nad scenariuszem do Młodych Tytanów

Scenariusz jeszcze nie jest gotowy — odpowiedział Peter Safran Ana Nogueira go pisze. — odpowiedział. — Chyba powiedzieliśmy już, że

James Gunn wyprowadził go z błędu i powiedział, że nigdy tego nie potwierdzili. Safran na to stwierdził, że ta informacja krążyła tu i tam, z czym zgodził się Gunn. Z ich słów wynika, że do tej pory nic oficjalnie nie ogłosili, jednak rzeczywiście powstaje taki projekt w DC Studios.

James Gunn To było coś, co Anę naprawdę pasjonowało i oddała nam niesamowity scenariusz — dodał. — Teraz się nim bawi, ale zdecydowanie nie jest jeszcze ukończony.

Warto przypomnieć, że Ana Nogueira napisała również scenariusz do nadchodzącego filmu Supergirl: Woman of Tomorrow ze świata DC, w którym główną rolę zagra Milly Alcock. Poza tym na tym samym spotkaniu Peter Safran i James Gunn potwierdzili, że Starfire z Młodych Tytanów dostanie swój solowy serial animowany. Za to w przeszłości grupa wielokrotnie pojawiała się na ekranie, między innymi w animacjach Młodzi Tytani i Młodzi Tytani: Akcja! oraz serialu aktorskim Titans.

